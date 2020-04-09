Koronayı 7 günde yenen kadın yaşadıklarını anlattı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Bursa'da koronavirüse yakalanan 58 yaşındaki Havva Er, hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi. 7 gün sonra hastaneden çıkan ve karantina altındaki mahallesine giderken yaşadığı süreci anlatan Er, "Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu" dedi.
Bursa'da karantina altına alınan Keles'in Yazıbaşı mahallesinde yaşayan Havva Er, kuru öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıkmasıyla birlikte 31 Mart tarihinde tedavisi başlandı. 7 günün sonunda koronavirüsü yenen kadın, taburcu edildi.
"ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM, GÖĞSÜMDE SIKIŞMA OLDU"
3 gün tek kişilik odada tedavi gördüğünü belirten Havva ER, "Çekirge Devlet Hastanesi'nde 3 gün tek kişilik odada kaldım. Sonra normal odaya aldılar. Toplamda 7 gün tedavi gördüm hastanede. 8'inci günümde taburcu oldum. Hastalık ilk olarak öksürükle başladı. Kusmayla birlikte göğsümde sıkışma oldu. Öleceğimi zannettim. Çok şükür, demek ki daha yiyecek ekmeğimiz, suyumuz varmış. Ablamda da virüs var, erkek kardeşimde de var. Birbirimizle görüştüğümüz sırada herhalde bulaştı. Mahallemizde cenaze vardı. Herkes oraya gelmişti. Ablamlar da gelmişti cenazeye. Tanımadığımız bir kaç aile de gelmişti. Oradan bulaştı diye düşünüyorum. Ablam şu anda yoğun bakımda, çocukları da hastanede yatıyorlardı. Tedavi oldular ama ablam hala yoğun bakımda. Ablam için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.
"ÇOK AĞIR BİR HASTALIK, LÜTFEN EVDE KALIN"
Karantinada olan mahallesine Jandarma izniyle gireceğini belirten Er, "Hastanede koronavirüse yakalandığımı öğrendim. Allah razı olsun hastanedeki doktorlarımız, hemşirelerimiz sayesinde iyileştim. Hastalandığımda ağrımadık yerim kalmadı. Bütün eklemlerimde, göğsümde ağrı oldu. Nefes almakta zorlandım. İçim yanıyor, dışım donuyordu. Şimdi köyüme dönüyorum. Jandarma ekipleri köyün girişinde beni bekliyormuş. İzin alınca köye gireceğim. Hastanede kimseyle görüşemiyordum. Sağ olsun hemşireler bana çok moral verdi. Ailemle görüştük. Komşularımız aradı, onlar moral verdi. Hastanede çok üzüldüm. Burada ölsem beni kimse göremeyecek diye düşündüm. Nefes alamıyordum. Allah'ım 6 evladım var, sen beni onlara bağışla diye dua ettim. Hastanede kendime sürekli moral vermeye çalışım. Moralimi yüksek tutarak hastalığı yendiğimi düşünüyorum. 14 gün karantinada durmam lazım. Eğer ailemin sağlığını düşünüyorsam kendimi karantinaya almam lazım. Bekar olan 3 çocuğumu evlendireceğim. Ailemi düşünmem lazım. Hastalığım sırasında Keles Belediyesi, Dağ-Der sağ olsun çok ilgilendiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu çok tehlikeli bir hastalık. Herkes kendine dikkat etsin. Çok ağır bir hastalık. Ne olur herkes evine kapansın. Dışarı çıkmayın" dedi.
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