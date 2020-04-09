EBA TV canlı izle: 9 Nisan İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın linkleri! 6-10 Nisan ders programı

9 Nisan EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? Uzaktan eğitim sürecinde üçüncü hafta derslerini alan öğrenciler EBA TV üzerinden canlı yayınla ders videolarını takip edebiliyor. EBA'nın resmi internet adresi üzerinden EBA TV canlı yayın ders programı belli oldu. 6-10 Nisan ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ile canlı yayın giriş bilgilerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Peki, TRT EBA TV canlı nasıl izlenir? 9 Nisan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

TRT EBA TV canlı yayınnasıl izlenir? 9 Nisan EBA TV ders programı nasıl? Dünyanı etkisi altına alan ülkemizin de gündeminde bulunan koronavirüs sonrası 16 Mart tarihinde okullarda bir hafta tatil verilmişti. Öğrenciler 23 Mart'ta uzaktan eğitime başladılar. Uzaktan eğitim EBA ve TRT EBA-TV üzerinden gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her hafta ders programı yayınlanıyor. TRT EBA TV İlkokul, TRT EBA TV Ortaokul, TRT EBA TV Lise olarak ayrı frekanslar üzerinden yayın yapılıyor. Peki, TRT EBA TV canlı yayın nasıl izlenir? 9 Nisan TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı nasıl? İşte EBA TV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Aşağıdaki linklere tıklayarak EBA TV canlı yayın sayfalarına ulaşabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV İORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.30 - 00.00

EBA TV DERS PROGRAMI (6 -10 NİSAN)

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

TRT-EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3

SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4

EĞİTİM KANALLARI DİGİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA OLACAK?

Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:

TRT-EBA TV İlkokul TRT-EBA TV Ortaokul TRT-EBA TV Lise Türksat Kablo Tv 465. Kanal 466. Kanal 467. Kanal Türk Telekom / Tivibu 401. Kanal 402. Kanal 403. Kanal Turkcell TV+ 106. Kanal 107. Kanal 108. Kanal D-Smart 365. Kanal 366. Kanal 367. Kanal Digiturk 151. Kanal 152. Kanal 153. Kanal



Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.