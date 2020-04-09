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Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı: Aklın varsa çıkma dayanamazsın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020
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KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ADAMIN ARKADAŞINA SON MESAJI: AKLIN VARSA ÇIKMA DAYANAMAZSIN

'ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 52 yaşındaki maden işçisi Kemal Soytürk'ün, hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığ�� konuşma sosyal medyada yayıldı.

Koronavirüsten ölen adamın arkadaşına son mesajı: Aklın varsa çıkma dayanamazsın KORONAVİRÜSTEN ÖLEN ADAMIN ARKADAŞINA SON MESAJI: AKLIN VARSA ÇIKMA DAYANAMAZSIN

"DAYANAMAZSIN ÇOK IZDIRAPLI..."

Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ızdıraplı" dediği görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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