Sinop'ta ilçeler arası geçiş yasağı geldi

Sinop'ta kovid-19 salgınını önleme kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası il sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayan geçiş yasağının başlayacağı duyuruldu.

Sinop'ta kovid-19 salgınını önleme kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası il sınırları içerisinde ilçeleri de kapsayan geçiş yasağının başlayacağı duyuruldu.

Konu ile ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi ;

''İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince ilimiz sınırları içerisindeki ilçeler arası (toplu taşıma, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş /çıkışların 08.04.2020 saat 24.00'ten itibaren 14 gün süreyle kapatılmasına karar verilmiştir.''