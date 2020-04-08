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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Vefa Koordinasyon Grupları'na destek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2020
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VEFA KOORDİNASYON GRUPLARI'NA DESTEK

Başkanı Prof. Dr. , Diyanet İşleri personelinin sahada 'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

Başkanı Prof. Dr. , Diyanet İşleri personelinin sahada 'nın içerisinde yer alarak insanlara hizmet etmeye devam ettiğini bildirdi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, her zaman olduğu gibi Kovid-19 sürecinde de Vefa Koordinasyon Grupları ile insanımızın yanındayız. Bizim cami içi görevlerimiz olduğu gibi cami dışı görevlerimiz de var. Görevlerimiz sadece camilerin görevleri değil, mahallenin, ilçenin şehrin görevleri. Şu anda personelimiz sahada Vefa Koordinasyon Grupları'nın içerisinde yer alarak insanımıza hizmet etmeye devam ediyor."

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