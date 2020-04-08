Corona virüse yakalanan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'dan mesaj var

64 yaşındaki mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral geçtiğimiz günlerde yapılan corona virüs test sonuncu pozitif çıkmış ve hastanede tedavi altına alınmıştı.

Prof. Dr. Özyaral tedavi gördüğü hastaneden Berat Gecesi nedeniyle seveneleri için bir mesaj yayımladı. Özyaral resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında;.

"Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar, sizleri ne kadar sevdiğimi anlatabilecek kelimeler bulamıyorum. Bugün Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi özel karantina odamdan bu satırları yazıyorum ve benim için ettiğiniz tüm dualarınızın misli sizlerin olsun. Malumunuz bugün güzel bir gün Berat Kandili... Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine yüce Rabbimden insanlığa huzur, sağlık ve düzen diliyorum.

ALAH'ım her şeyi yaradan sensin sana sığınırım, yalnız senden dilerim, bugün dualarımızı kabul eyle

Dünyamızın başında bulunan bu büyük dertten kurtulmamızı nasip eyle

Hastalarımıza şifa başta tüm Sağlık çalışanlarımız olmak üzere ülkeme hizmet eden herkese güç ver Yarabbi!

Devlet büyüklerimizin, Türk ulusunun, büyük milletimizin, İslam camiasının ve tüm dünya insanı için bu Berat Kandilimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim.

Canlarım iyi ki varsınız. Saygıyla kalın, Sevgiyle kalın." ifadelerini kullandı.