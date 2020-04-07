İstanbul’da maske operasyonu! 11 bin filtreli maske ele geçirildi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde izinsiz ve belgesiz olarak üretilen koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de K.K. isimli kişinin iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 TL'ye piyasaya süreceği bilgisini aldı.

11 BİN ADET MASKE

Jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. gözaltına alındı.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.