Terör örgütü PKK'dan Diyarbakır Anneleri'ne karşı kirli propaganda
Terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı bir terörist, Diyarbakır Annelerine, cezaevinden bir mektup gönderdi. Terör örgütünün Diyarbakır Annelerinin mücadelesinden büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Cesur kod adlı terör örgütü üyesi “Siz evlat nöbeti tutarken terör örgütü ‘aile köleliğin sembolüdür’ propagandasıyla kafalarını yıkamaya çabalıyor" dedi.
Terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan Cesur kod adlı, ismi gizli tutulan bir terörist terör, Diyarbakır annelerine bir mektup yazarak, evlatları için tuttukları nöbetin örgütü çok rahatsız ettiğini anlattı.
ANNELERİN EYLEMİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇOK RAHATSIZ ETTİ
Mektubunda örgütün Diyarbakır annelerine karşı "aile köleliğin sembolüdür" propagandası yaparak gençleri kandırmaya çalıştığını anlatan Cesur kod adlı terörist "Sizin bu zorlu şartlarda verdiğiniz mücadele herkese umut olmuştur. Kanla beslenen terör lanetini de hüsrana uğratmıştır" dedi.
KÜRT HALKININ CANINA KASTETTİLER
Mektubunda örgütün son durumu ile ilgili bilgiler de veren Cesur kod adlı terörist, örgütün, bölge halkı üzerindeki etkisini kaybettiğini söyledi. Terör örgütünün hendek olaylarında gerçek yüzünü gösterdiğini, halkın da bu gerçeği gördüğünü söyleyen terörist "Kürt halkında toplumsal bilinç gelişmiş, özellikle çukur ve barikat zamanında halkımız PKK'nın kirli yüzünü görmüştür. Çünkü PKK terörü Kürt halkının evlerinin önüne mayınlar döşemiş, evlerini yıkmış ve canlarına kastetmiştir. Hiçbir zaman PKK'lı, Kürt halkı için mücadele etmemiştir. Aksine binlerce Kürdü katletmiştir" dedi.
GENÇLERE KORKUNÇ FİKİRLER AŞILIYORLAR
Örgütün üst düzey yöneticilerinin gerçeklikten tamamen koptuğunu, toplumun tüm değerlerini suistimal ettiğini anlatan Cesur kod adlı terör örgütü üyesi, mektubunda şunları yazdı: "Allah inancını ve dini değerleri yok sayan kafir topluluğudur. Zorla ya da kandırarak, örgüte götürdükleri gençleri, eğitim faaliyeti adı altında yozlaştırmayı ve zihinlerini yıkayarak İslam'dan uzaklaştırmayı hedefliyorlar. Özellikle Kürt aile yapısına büyük bir darbe vurmayı amaçlıyorlar. Gençlere korkunç fikirler aşılıyorlar. Aile bağlarını ve sevgisini yok etmek ya da zayıflatmak için 'aile' kavramını köleliğin sembolü olarak zihinlere aşılamaya çalışıyorlar."
EN BÜYÜK DİRENİŞ SİZİN Kİ
Diyarbakır Annelerinin mücadelelerine devam etmelerini isteyen Cesur kod adlı terör örgütü üyesi, mektubuna şöyle devam etti: "HDP İl binası önünde evlat nöbetinde olan direnişçi annelere selam olsun. Evlatları için onurlu mücadele veren ailelere selam olsun. Evlatlarını terörden kurtarmak isteyen direnişçi annelere, ve ne mutlu ki evlatları kandırılıp terör tuzağına girmiş ailelere umut olan yürekli annelere. Sizlerin onurlu ve haklı direnişinizi basından takip ediyorum. Ne kadar yüce duygulara ve güçlü bir iradeye sahip olduğunuzu da herkes gibi ben de görüyorum. Evlat nöbetinde olup ta çocuklarına kavuşan değerli anneleri görünce, emin olun ki ben de sizin kadar seviniyorum. Çünkü ben de PKK teröründen kaçıp önce Allah'a sonra devletime ve milletime sığınmış bir terör mağduruyum. Siz annelerin verdiği mücadelenin yanında olduğumu da tüm inancım ve samimiyetimle belirtmek istiyorum. Rabbim sizi evlatlarınıza, çocuklarınızı da size kavuştursun. Zafer PKK terörünün değil hak yolunda mücadele eden siz değerli annelerimizin olacak."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Diyarbakır'da korkunç olay! 2 kardeş hayatını kaybetti
- Trabzon'da belediyeden şiveli mesaj
- Avrupa'da birinci, dünyada ikinci olacak...
- Kutsal Emanetler’de aralıksız Kur’an tilaveti
- Sağlık çalışanının oturduğu apartmanda utandıran yazı
- İngiliz basını duyurdu! İşte virüsün 2 yeni belirtisi
- “Bizi nereye kadar tutacaklar” diyen genç kıza 3 bin lira ceza
- Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi şoke etti
- Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
- Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?