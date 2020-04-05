Kutsal Emanetler’de aralıksız Kur’an tilaveti
Pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan Topkapı Sarayı Müzesi’nde Yavuz Sultan Selim döneminden bu yana devam eden 24 saat Kur’an-ı Kerim okuma geleneği sürdürülüyor
Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs tehdidine karşı Türkiye'deki tüm müze ve ören yerlerinde de önlemler alındı. Topkapı Sarayı Müzesi'nin de aralarında bulunduğu müzeler ziyarete kapatıldı.
Topkapı Sarayı'nda sadece güvenlik görevlileri, bazı idari personel ve restorasyon çalışmalarını yürütenler görevlerinin başında. Saraydadezenfektan işlemleri yapılırken, giriş-çıkış yapan tüm görevliler ateşleri ölçülerek kontrol ediliyor.Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olan Topkapı Sarayı Müzesi'nde Yavuz Sultan Selim döneminden bu yana devam eden gelenek ise müze ziyarete kapalı olmasına rağmen devam ediyor. Sarayın Kutsal Emanetler Bölümü'nde 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okuma geleneği İstanbul Müftülüğü'ne bağlı hafızlar tarafından sürdürülüyor. 18 hafız, yaklaşık 5 asırlık bir geleneği sürdürmek için dönüşümlü olarak görev yapıyor. Saray ziyarete açıkken 1 saatte bir değişim yapan hafızlar, ziyaretin kapalı olduğu bu dönemde 2'şer saatlik okumalar gerçekleştiriyor. 24 saat boyunca Kur'an-ı Kerim okumayı sürdüren hafızlar, günde 2 kez hatmi tamamlamaya
çalışıyor.
503 YILDIR KORUNUYOR
Hz. Muhammed ve daha önceki peygamberlere, halifelere ve sahabelere ait eşyaların yer aldığı "mukaddes emanetler", 503 yıldır Topkapı Sarayı'nda muhafaza ediliyor. Emanetlerin toplanması Yavuz Sultan Selim'in 1517'deki Mısır seferinin ardından İstanbul'a getirilenlerle başlamış. Hz. Muhammed'in hırkası, sakalı, ayak izleri, Uhud Savaşı'nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, kılıcı bulunuyor. Ayrıca Hz. İbrahim'in tenceresi, Hz. Musa'nın asası, Hz. Davud'un kılıcı, Hz. Yusuf'un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hz. Fatma'ya ait gömlek, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi "Asr-ı Saadet"i yansıtan mukaddes emanetler bulunuyor.
Kaynak:Sabah
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