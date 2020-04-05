Diyarbakır'da korkunç olay! 2 kardeş hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde çöken kerpiç evde göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş ağır aralı olarak kaldırıldıkları ilçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 çocuk ise kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Yaprakbaşı Mahallesinde bulunan Hamdullah Demiroğlu'na ait kerpiç evde korkunç bir olay meydana geldi.
Yaprakbaşı Mahallesinde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaptığı kısa süreli çalışma sonucundan çocukları göçük altından çıkardı.
2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Göçük altında çıkarılan 9 çocuk ambulanslarla Çınar ilçe Devlet Hastanesi ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilirken, çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı olarak enkaz altında çıkarılan 7 çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İşte beyni hasta eden besinler listesi
- Nesli tükendi sanılıyordu! Türkiye'de yıllar sonra görüntülendi
- 94 model Şahin'i öyle bir hale getirdi ki...
- Valilikten açıklama! 100 bin 244 aileye...
- Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!
- Köpeği kediye saldırttı! Kan donduran görüntüler
- Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
- Bilim adamları o görüntülere inanamadı! Karıncaların sırrı ortaya çıktı
- Bildiklerinizi unutun! Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi şoke etti
- Görünce çok şaşıracaksınız! İşte inanılmaz film hataları
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Kutsi Tecer'e "Şairlerin en garibi öldü diyerek" son mısrasını söyleyen şair kimdir?
- Uzay Çağı adı verilen dönemin hangi yıl başladığı kabul edilir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Charlie Chaplin Altına Hücum filminde hangisinin kökünü yiyip hastaneye kaldırıldı?
- İşçi bal arılarının topladığı polenleri kovana taşımak için depoladığı corbicula adlı çiçek tozu sepeti arıların neresinde bulunur?
- Marcel Pohl 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir?
- Bu yıl olduğu gibi içerisinde 5 cumartesi olan bir şubat ayı hangi yılda da olacaktır?
- Hangisi tarihte yaşamış gerçek bir insandır? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (4 Nisan)
- Gözler orada! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2020 SSK Bağkur en düşük tabanlı emekli maaşı ne kadar, kaç TL?
- 20 yaş altı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi? İdari izin nedir, ne demek?
- 0,49 faizli 10 bin TL kredi başvuru sonuçları açıklandı mı? 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç kredisi ne zaman yatar?
- Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İş kaybı tazminatı, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu ödemesi nasıl alınacak?