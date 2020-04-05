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Diyarbakır'da korkunç olay! 2 kardeş hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020
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DİYARBAKIR'DA KORKUNÇ OLAY! 2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

'ın Çınar ilçesi çöken göçük altında kalan 9 çocuktan iki kız kardeş ağır aralı olarak kaldırıldıkları ilçe Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 çocuk ise kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

'ın Çınar ilçesi bulunan Hamdullah Demiroğlu'na ait korkunç bir olay meydana geldi.



Yaprakbaşı Mahallesinde 11 nüfuslu Demiroğlu ailesinin kaldığı iki katlı kerpiç evin kısmen çökmesi sonucu 9 çocuk göçük altında kalırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, 112 Acil Servis ve Ulusa Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri yaptığı kısa süreli çalışma sonucundan çocukları göçük altından çıkardı.



2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Göçük altında çıkarılan 9 çocuk ambulanslarla Çınar ilçe ile Diyarbakır'daki hastanelere sevk edilirken, çocuklardan ağır yaralı olan Güneş (14) ve Dindar (13) Demiroğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Yaralı olarak enkaz altında çıkarılan 7 çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken, olay yerinde jandarma ekipleri incelemede bulundu. Kerpiç evin aşırı yağışlardan çökmüş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme sürüyor.

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