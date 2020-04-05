05 Nisan 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da skandal hareket! Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler

Ankara'da skandal hareket! Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2020 Güncelleme Tarihi: 05.04.2020
ABONE OL
ANKARA'DA SKANDAL HAREKET!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı 'de de bir dizi tedbirler alındı. Ancak Ankara'da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, kuralları yok sayarak katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Mamak ilçesi Misket Mahallesi'nde dün akşam bir grup kadın, yakınlarının evde yaptıkları nişana katıldı. Nişanın ardından çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 10 kişi, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadan birlikte dışarı çıktı. Maske takmaya grup, el ele tutuşup, bir süre halay çekti.

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

Ankara'da skandal hareket! Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp yol ortasında halay çektiler ANKARA'DA SKANDAL HAREKET! KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYIP YOL ORTASINDA HALAY ÇEKTİLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA