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Son dakika haberi! Kastamonu'da bir köy daha koronavirüs karantinasına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2020 Güncelleme Tarihi: 04.04.2020
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BİR KÖY DAHA 'KORONA' KARANTİNASINA ALINDI

... 'da bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

'da bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, merkez Halifekuyucağı köyünde Kovid-19 vakalarının gerçekleştirilen filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış gösterdiği belirtildi.

Salgının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleler hariç köy merkezinin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Kentte daha önce de 3 köy ve 5 mahallede karantina şartları uygulanmaya başlanılmıştı. AA

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