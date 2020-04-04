Hatay'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 23 kişiye 72 bin 450 TL ceza
Hayat'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan dernek lokalindeki 23 kişiye toplam 72 bin 450 TL ceza kesildi.
İskenderun ilçesinde gece saatlerinde ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında bir dernek lokalinin açık olduğunu ve içeride çok sayıda kişi olduğu belirledi.
KİŞİ BAŞI 3 BİN 150 TL CEZA
İskenderun Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Büro görevlisi ile Belediye Zabıta görevlileri gerekli işlemler için bölgeye çağrılırken, lokaldeki 22 kişi ve işletme sahibi dahil toplam 23 kişiye, kişi başı 3 bin 150, toplamda 72 bin 450 TL ceza kesildi, adli ve idari işlem yapıldı.
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