Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? Kim Milyoner Olmak İster 4 Nisan 2020 tarihli yeni bölümünde Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Marcel Polh 11 sömestirde bitirilen lisans ve yüksek lisans eğitimini kaç sömestirde bitirmiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: 1

B: 3

C: 5

D: 7

CEVAP: 3