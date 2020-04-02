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Son dakika: İstanbul'da iş hanında yangın: Bir kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2020
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İSTANBUL'DA İŞ HANINDA YANGIN: BİR KİŞİ ÖLDÜ

Son dakika haberine göre 'nda sabah saatlerinde beş katlı iş hanının çatı katında çıktı. Yangında iş hanında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

, saat 07.00 sıralarında çıktı. Sokak üzerinde bulunan beş katlı iş hanının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ve Fatih itfaiye ekipleri sevk edilerek olaya müdahale edildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken kullanılamaz hale geldi.

İŞ HANINDA KALAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İş hanında bir kişinin kaldığı iddiası üzerine itfaiye ekipleri olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görülmesi üzerine sağlık ekipleri devreye girdi. Yapılan sağlık kontrollerinde 30 yaşlarında olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni Kurumu'na kaldırıldı.

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