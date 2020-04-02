2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
2 Nisan EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. 30 Nisan'a kadar süreceği bilinen uzaktan eğitim EBA ve TRT-EBA TV üzerinden gerçekleştiriliyor. EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise derslerini kaçıran ya da pekiştirmek için yeniden izlemek isteyen öğrenciler ders tekrarı videolarına bakabiliyor. EBA TV'de yayınlanan tüm derslerin tekrar videolarını sayfamızda birleştirdik. İşte 2 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları...
2 Nisan EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimde ikinci haftanın heyecanını yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA ve TRT EBA TV üzerinden "uzaktan eğitim" 23 Mart'ta başlamıştı. Yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitim 30 Nisan'a kadar sürecek. 2 Nisan derslerini alan öğrenciler ders tekrarı videolarını yeniden izlemek istiyorlar. EBA TV tüm ders videolarına buradan ulaşabilirsiniz. İşte 2 Nisan EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrarı videoları...
EBA TV DERS TEKRARLARI SAAT KAÇTA?
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 16.00 - 22.30
EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?
EBA TV tüm derslerin tekrar videolarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki görsellere tıklayarak ilkokul, ortaokul ve lise uzaktan eğitim derslerinin tüm videolarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV DERS PROGRAMI (30 MART - 3 NİSAN)
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
EBA TV LİSE DERS PROGRAMI
TRT-EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
HD Alış bilgileri: Alış frekansı :12.084 MHz Polarizasyon : Yatay (H) Sembol oranı : 13.750 FEC : 2/3
SD Alış bilgileri: Alış frekansı :11.916 MHz Polarizasyon: Dikey (V) Sembol oranı : 30.000 FEC : 3/4
EĞİTİM KANALLARI DİGİTAL PLATFORMLARDA HANGİ KANALLARDA OLACAK?
Digital platformlarda, TRT-EBA TV'ler şu kanallar üzerinden yayında olacak:
|TRT-EBA TV İlkokul
|TRT-EBA TV Ortaokul
|TRT-EBA TV Lise
|Türksat Kablo Tv
|465. Kanal
|466. Kanal
|467. Kanal
|Türk Telekom/Tivibu
|401. Kanal
|402. Kanal
|403. Kanal
|Turkcell TV+
|106. Kanal
|107. Kanal
|108. Kanal
|D-Smart
|365. Kanal
|366. Kanal
|367. Kanal
|Digiturk
|151. Kanal
|152. Kanal
|153. Kanal
Bakanlığın, "www.meb.gov.tr" adresinden de kanallara ilişkin ayrıntılı bilgi alınabilecek.
EBA TV CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
İşte EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise canlı yayın sayfaları:
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- 2 Nisan EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı tüm videoları tek parça izle
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