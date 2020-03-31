Kapalıçarşı'ya 'komando yöntemi' ile girdiler! Hırsızların o anları saniye saniye kaydedildi
Kapalıçarşı'daki kuyumculara dadanan hırsızların güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan birinin yere düşerek yaralandığı ve diğer arkadaşın ona yardımcı olmaya çalıştığı görülüyor. Dün meydana gelen olayda hırsızlar edinilen bilgilere göre yerde bulunan torbanın içinde 30 kilo kadar altın çıktı. Hırsızların, altınların yanı sıra kasada bulunan 400 bin doları da aldıkları öğrenildi.
Kapalıçarşı'da dün meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İki hırsız çatıdan girdikleri tarihi çarşıda 6 saate yakın kaldı. 30 kilo altın ve 400 bin dolarla kaçan iki hırsız, yakalanacaklarını anlayınca çuval dolu altını yola attı. Halat kullanarak kaçmaya çalışan hırsızlardan biri 6 metre yüksekten yere düşünce yaralandı. İki hırsız, olaydan saatler sonra yakalandı. Gözcülük yapan üçüncü kişi ise aranıyor.
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Koronavirüs nedeni ile kapalı olan tarihi Kapalıçarşı'da önceki gece hareketli anlar yaşandı. 3.500 dükkânın yer aldığı tarihi çarşıya yönelik soygun planını önceden yapan hırsızlar önceki akşam saat 20.30 sıralarında çatıda belirdi. Dakikalar sonra içeri giren iki hırsız, Sami Samiyal S.'ye ait M. Kuyumcu'suna yöneldi. Çarşının içinde 6 saate yakın kalan iki hırsız yeniden çatıya çıktı ve beraberinde getirdikleri halatla aşağı inmeye başladı. Bu sıralarda, hırsızlardan biri 6 metre yüksekten yere düştü. Bu kişinin yere düşmesinden önce içi altın dolu çanta iki duvar arasındaki boşluğa atıldı. Birinci hırsız çeşitli yerlerinden yaralanırken ikinci kişi halatla sorunsuz bir biçimde indi ve arkadaşı yerden kaldırdı.
ALTIN TORBASINI YERE ATTILAR
Hırsızlardan birinin yere düşme anı ve bağrışı çevrede de duyuldu. Bu esnada, güvenlik görevlileri, bekçiler ve polisler hareketlendi. Kısa sürede başlayan kovalamaca sonrası hırsızlar içi altın dolu torbayı yola atarak kaçtı.
400 BİN DOLAR DA ALDILAR
Edinilen bilgilere göre yerde bulunan torbanın içinde 30 kilo kadar altın çıktı. Hırsızların, altınların yanı sıra kasada bulunan 400 bin doları da aldıkları öğrenildi. İki hırsız, polisin saatler süren çalışması sonrası yakalandı. Bu iki kişiye gözcülük desteği veren üçüncü kişi ise aranıyor.
21 KAPIYI 4 GÖREVLİ KORUYOR
Dünyaca ünlü tarihi çarşıda yaşanan hırsızlık güvenlik zafiyetini de gündeme getirdi. Edinilen bilgilere göre Kapalıçarşı'da toplam 21 giriş kapısı bulunuyor. Şu sıralar kapalı olan çarşıyı geceleri 2 güvenlik görevlisi, bir bekçi ve bir polisin koruduğu öğrenildi. Kapalıçarşı kat maliklerinden Hakan Evin, "40 yıla yakındır bu çarşıdayım böyle bir olay ilk kez yaşanıyor. İlk kez birileri gece yarısı halat kullanarak burada hırsızlık yaptı. Yönetimin burada ciddi zafiyeti söz konusu. Koca çarşıda 21 kapı var ve toplamda 4 kişi gece güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Çarşıda 3.500 dükkân var. Her bir kuyumcudaki altın dahi 100-150 kilodan fazla. Ki Çarşı'da birçok bankanın da şubesi var" dedi.
Kaynak: Hürriyet
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