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Son dakika: İzmit Körfezi bu hale geldi! Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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İZMİT KÖRFEZİ BU HALE GELDİ! DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Son dakika haberine göre ’ne yağmur ardından derelerden aktı. İzmit Körfezi’nin rengi akan çamurlu su nedeniyle değişti. Drone ile havadan böyle görüntülendi...

İzmit'te dünkü yoğun yağmurün ardından derelerden 'ne aktı. Çamurun etkisi ile İzmit Körfezi'nin rengi değişti.

İzmit Körfezi bu hale geldi! Yağmur sonrası dikkat çeken görüntü |Video İZMİT KÖRFEZİ BU HALE GELDİ! YAĞMUR SONRASI DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ |VİDEO

Çamurlu su, Başiskele sahilinden başlayarak körfezin karşı kıyısındaki Derince sahiline kadar etkili oldu.



İzmit Körfezi'nde derelerin taşıdığı çamurun yarattığı kirlilik drone ile havadan görüntülendi.

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