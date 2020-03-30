30 Mart 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN'DEN MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI’NA DESTEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 aylık maaşını bağışlayarak, ''nı başlattı. Türkiye'ye seslenerek koronavirüsle mücadelede bağışların devam etmesini beklediğini vurgulayan Erdoğan'ın ardından , 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

, 5 aylık maaşını ''na bağışladığını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta'da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı 'den geldi.

Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı

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