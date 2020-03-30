Başkan Erdoğan'ın başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7 aylık maaşını bağışlayarak, 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı başlattı. Türkiye'ye seslenerek koronavirüsle mücadelede bağışların devam etmesini beklediğini vurgulayan Erdoğan'ın ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5 aylık maaşını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını bildirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Milli Dayanışma Kampanyası ve tüm siyasi partilerin teşkilat mensuplarına, belediye başkanlarına ve bürokratlara yaptığı bağış çağrısı sonrasında Isparta'da ilk açıklama Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den geldi.

Başdeğirmen, 5 aylık belediye başkanlığı maaşını korona virüsten etkilenenler için düzenlenen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını açıkladı