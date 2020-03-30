Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat | 30 Mart 2020 hava durumu
30 Mart 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Mart 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler az bulutlu, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, gece saatlerinde Batı ve Orta Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunun sağanak yağışlı, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 9°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AĞRI °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
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