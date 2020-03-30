Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat | 30 Mart 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Bilecik, Aydın, Muğla, Denizli, Kastamonu, Sivas ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Marmara, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler az bulutlu, gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz, gece saatlerinde Batı ve Orta Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunun sağanak yağışlı, Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin batısı ile Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AĞRI °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu