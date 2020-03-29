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İstanbul'da 9 iş yeri mühürlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2020
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İSTANBUL'DA 9 İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'da kurallara uymayan kişi ve iş yerlerine işlem yapıldı. İstanbul'da 305 kişiye işlem yapılırken 9 iş yeri mühürlendi.

'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 305 kişiye işlem yapılırken 9 iş yeri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde kurallara uymayan bazı kişi ve iş yerlerine işlem yaptı.

Polis, kentte gün içinde kentte gerçekleştirdiği denetimlerde Pendik, Beylikdüzü, Kağıthane, Esenler, Sultanbeyli, Güngören'de kurallara uymayan iş yerlerini mühürledi. İş yerlerinde bulunan 305 kişiye de Kabahatler Kanunu'ndan idari para cezası uygulandı.

Tuzla'da seyahat kısıtlamasına aykırı hareket eden 51 kişiye, Eyüpsultan'da toplu taşıma uygulamasını ihlal eden 2 kişiye, Esenler'de park ve piknik alanı denetiminde 12 kişiye, Bayrampaşa'da izin belgesiz şehirler arası taşımacılıktan 1 kişiye, Sancaktepe'de kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 4 kişiye ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişilere idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde toplam 305 kişiye işlem yapılırken 9 iş yeri mühürlendi ve 2 araç trafikten men edildi. Toplam 178 bin 522 lira idari para cezası uygulandı.

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