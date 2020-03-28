Türkiye Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğini kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın 30'uncu müttefik olarak NATO'ya katılımını tebrik etti. Yapılan açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın 30'uncu müttefik olarak Kuzey Atlantik İttifakına katılımından büyük memnuniyet duyuyoruz." denildi.
Türkiye, Kuzey Makedonya'nın 30'uncu müttefik olarak NATO'ya katılımını tebrik etti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın 30'uncu müttefik olarak Kuzey Atlantik İttifakına katılımından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Kuzey Makedonya'nın NATO'ya tam üyeliğinin Balkanlar'da güvenlik ve istikrarın sağlanması bakımından önemli bir adım teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu üyelik aynı zamanda NATO'nun evrensel değerlerin savunulması bağlamındaki imkan ve kabiliyetlerini artıracaktır. Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki köklü dostluk ve iş birliğinin ittifak bağıyla yeni bir boyut kazanacağına olan inancımız tamdır."
KUZEY MAKEDONYA'NIN NATO'YA KATILIM SÜRECİ
Kuzey Makedonya ile NATO arasında katılım protokolü 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün yazılı bir açıklamayla, Kuzey Makedonya'nın tüm resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından ittifakın 30'uncu üyesi olduğunu duyurmuştu.
NATO Karargahı'nda 30 Mart'ta düzenlenecek törenle, Kuzey Makedonya'nın bayrağı göndere çekilecek.
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