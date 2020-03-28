Antalya'da dehşete düşüren olay! Başına taşla vurup yağmaladılar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde perşembe günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Başına taşla vurdukları kişinin cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmalayan ve yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Evrenseki Mahallesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda, S.A ile yeni tanıştığı kız arkadaşı R.K'nın yanında buluşma yerine gelen A.Ö. arasında tartışma çıktı.

BAŞINA TAŞLA VURDULAR

Çıkan kavgada başına taşla vurulan S.A, yaralandı. Olay yerinden kaçan R.K ile A.Ö, darbettikleri S.A'nın cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmaladı. Takipten kurtulmak için S.A'ya ait otomobilin lastiklerini kesen şüpheliler, anahtarına da el koydu.

POLİS ARANDIKLARINI TESPİT ETTİ

S.A'nın ihbarıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde görülen 2 zanlıyı operasyonla yakaladı. Şüphelilerden A.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlarından da arandığı tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Kasten yaralama, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.