Antalya'da dehşete düşüren olay! Başına taşla vurup yağmaladılar
Antalya'nın Manavgat ilçesinde perşembe günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Başına taşla vurdukları kişinin cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmalayan ve yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, Evrenseki Mahallesi'nde geçen perşembe günü meydana gelen olayda, S.A ile yeni tanıştığı kız arkadaşı R.K'nın yanında buluşma yerine gelen A.Ö. arasında tartışma çıktı.
BAŞINA TAŞLA VURDULAR
Çıkan kavgada başına taşla vurulan S.A, yaralandı. Olay yerinden kaçan R.K ile A.Ö, darbettikleri S.A'nın cep telefonunu ve bir miktar parasını yağmaladı. Takipten kurtulmak için S.A'ya ait otomobilin lastiklerini kesen şüpheliler, anahtarına da el koydu.
POLİS ARANDIKLARINI TESPİT ETTİ
S.A'nın ihbarıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri, Çolaklı Mahallesi'nde görülen 2 zanlıyı operasyonla yakaladı. Şüphelilerden A.Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlarından da arandığı tespit edildi.
TUTUKLANDILAR
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, "Kasten yaralama, yağma ve mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Uzman isim uyardı! Maske takanlar dikkat
- Otogara gidenlere soğuk duş!
- Cinayete korona kılıfı!
- Dikkat! Bu hata bağışıklık sistemini yüzde 40 düşürüyor
- Bu acının tarifi yok! Daha 13 yaşındaydı...
- Doktor o reklama isyan etti! Suç duyurusunda bulundu
- Virüsü yenen rektör anlattı: Yüksek ateşle titreyerek uyandım
- Fotoğraflar İstanbul'dan: Kovana kadar buradayız
- EBA canlı sınıf ne zaman başlayacak?
- Virüs salgını ne zaman sona erecek? Tarih verdi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziya Selçuk müjdeyi verdi: EBA canlı sınıf nedir? EBA canlı sınıf uygulaması ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Arabayla şehirler arası seyahat yapılıyor mu? Özel araçla şehirler arası yolculuk yasak mı?
- Son dakika: Mahkumlar için af ne zaman çıkacak? Ceza infaz indirimi Meclis'e geldi mi? İşte son durum...
- Sosyal yardım paraları 2020 ne zaman yatacak? 1000 TL nakdi yardımı kimler alabilir? Şartlar nedir?
- Migros Sanal Market hangi illerde var? 2020 Migros 1000 personel alımı başvuru nasıl yapılır?
- Türkiye'de koronavirüs hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Sağlık Bakanı açıkladı
- Açıklama geldi! KYK Mart ayı yurt ücreti ödenecek mi? 2020 KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi?
- POMEM adaylarına müjde! Tarih yaklaştı... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Son dakika: Otobüs seferleri iptal mi? Şehirler arası otobüs yolculuğu nasıl olacak? İzin belgesi nasıl alınır?
- Tarih yaklaşıyor! SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2020 emekli ikramiyesi ne kadar, kaç para?
- 28 Mart İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Cumartesi günü BEDAŞ planlı kesinti programı
- Kredi kartı borcu olanlara müjde! 2020 faiz oranları düştü! Kredi kartı faizleri ne kadar oldu?