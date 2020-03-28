Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! O illerde yaşayanlar dikkat | 28 Mart 2020 hava durumu
28 Mart 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Mart 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz'de kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bakleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 14°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
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