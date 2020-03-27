Trafik lambaları ile 'evde kal' mesajı

Kayseri'de sürücüler ve vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaları konusunda trafik ışıkları ve levhalar aracılığıyla uyarıldı. Tabelalara da 'Evde Kal Kayseri' ve 'En Güvenli Yer Eviniz' yazıları yazıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tehdidine karşı evde kalmanın önemine dikkat çekmek için trafik ışıkları ve levhaları kullanmaya başladı. Bu kapsamda kavşaklardaki trafik ışıklarına 'Evde Kal', tabelalara da 'Evde Kal Kayseri' ve 'En Güvenli Yer Eviniz' yazıları yazıldı. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, yanan lambalarda 'Evde Kal' yazısı ile karşılaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kişisel ve toplum sağlığı için en önemli önlemin evde kalmak olduğunu ifade etti. Tüm Kayserililerden yapılan çağrılara uymalarını beklediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, koronavirüsün toplumun duyarlılığı ile yenilebileceğini kaydetti.