26 Mart 2020, Perşembe
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Sağlık çalışanlarına özel düzenleme! Ücretsiz ulaşım ve konaklama ile işçi kadrolarına doğrudan atama

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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, koronavirüs karşı yürütülen mücadele kapsamında, atama kararları, sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yaptı. ile sağlık hizmeti veren kamu ve ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek ayrıca en yakın kamu sosyal tesislerinde ücretsiz kalabilecek.

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile yürütülen mücadele kapsamında, atama kararları, sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yaptı.

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YENİ KARARLAR HAYATA GEÇİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi olarak kabul ettiği Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin ve yeterli sayıda personelle yürütülebilmesi adına birtakım kararlar hayata geçirildi.

AÇIKTAN ATAMA KURASININ ÖNÜ AÇILACAK

Bakanlığın başvurusu üzerine, "açıktan istifa sonrası kamuya dönüş kontenjanlarına ilişkin" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeye göre, Sağlık ve Yardımcı yapılacak atamalar istisna kapsamında yer alacak. Böylece, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadroların 3-4 yıldır yapılamayan istifa sonrası açıktan atama kurasının önü açılacak.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM VE KONAKLAMA

Koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklaması hususunda da bazı düzenlemeler yapıldı.

Alınan karar ile sağlık hizmeti veren kamu ve ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye kararı şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca sağlık çalışanları görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabilecek.

DOĞRUDAN KURA İLE DAİMİ İŞÇİ ALIMINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, 19 Mart 2020 tarihli ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te de değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda, 2020 yılına mahsus olmak kaydıyla Bakanlığa alınacak daimi işçi kadrolarına doğrudan kura ile atama yapılacak. Doğrudan kura atama alımları, yine aracılığı ile gerçekleştirilecek.

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