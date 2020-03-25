25 Mart 2020, Çarşamba
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Taksim - Yenibosna hattındaki özel halk otobüsü önce kaza yaptı sonra tramvay hattına girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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İSTANBUL'DA FECİ KAZA! FACİADAN DÖNÜLDÜ

Taksim - Yenibosna hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsü virajı alamayarak yaptı. Önce ışıklara ve MOBESE direğine çarpan otobüs tramvay hattına girdi. Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi.

Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra MOBESE direğine çarptı.

Taksim - Yenibosna hattındaki özel halk otobüsü önce kaza yaptı sonra tramvay hattına girdi TAKSİM - YENİBOSNA HATTINDAKİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÖNCE KAZA YAPTI SONRA TRAMVAY HATTINA GİRDİ

FAİCADAN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Tramvay seferleri tek hat üzerinden kontrollü olarak gerçekleştirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

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