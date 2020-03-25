Taksim - Yenibosna hattındaki özel halk otobüsü önce kaza yaptı sonra tramvay hattına girdi

Taksim - Yenibosna hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsü virajı alamayarak kaza yaptı. Önce ışıklara ve MOBESE direğine çarpan otobüs tramvay hattına girdi. Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi.

Taksim - Yenibosna hattında çalışan özel halk otobüsü, Aksaray köprüsü altında virajı alamayarak önce ışıklara sonra MOBESE direğine çarptı.

FAİCADAN DÖNÜLDÜ

Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna giren otobüste yolcu olmaması olası bir faciayı önledi. Tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Tramvay seferleri tek hat üzerinden kontrollü olarak gerçekleştirilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.