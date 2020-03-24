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Yaşlı çift gözlem altında! Hastaneye böyle götürüldüler…

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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YAŞLI ÇİFT GÖZLEM ALTINDA! BÖYLE GÖTÜRÜLDÜLER…

Son dakika haberine göre 'ta, solunum sıkıntısı olan 80 yaşındaki İsmet Ö. ve eşi 75 yaşındaki Jale Ö. ,koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan İsmet Ö. ve eşi Jale Ö., 112 Acil Servis'i arayıp, solunum sıkıntısı yaşadıklarını belirtti. Bunun üzerine eve hemen sağlık ekibi sevk edildi. Koruyucu kıyafet giyip, maske ve eldiven takan sağlık görevlileri, İsmet Ö. ve eşi Jale Ö.'yü evlerinden alıp, ambulansla Numune Hastanesi'ne götürdü. Çiftin koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındığı belirtildi.

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