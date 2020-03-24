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Ordu’da dehşet! Cezaevinden çıkan eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2020 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020
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ESKİ BAŞKAN KATLİAM YAPTI!

’da 20 gün önce muhasebecisini ayağından vuran eski belediye başkanı, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra bu kez 2 kişiyi öldürüp etti.

Eski Kabadüz Belediye Başkanlarından fındık tüccarı , 20 gün önce Başköy Mahallesi'ndeki evinde muhasebecisi Tayfur Ç.'yi ayağından vurdu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay sonrası teslim olmamakta direnen ve eşi ile birlikte iki kişiyi rehin alan Aktaş, İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın çabalarıyla teslim oldu. Orhan Aktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALIŞANLARIYLA TARTIŞTI

Kaldığı Efirli Cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere önceki gün tahliye edilen Orhan Aktaş, bu kez katliam yaptı. Aktaş, Kabadüz'de kendine ait akaryakıt istasyonunda çalışanı olduğu öğrenilen Şenel Dursun ve eşi Helime Dursun ile tartıştı.

KAFASINA SIKTI

Tartışma sırasında Orhan Aktaş, Şenel ve Helime Dursun'a tabancayla ateş etti. Aktaş, tabancasındaki son kurşunu da kendi kafasına sıktı. Şenel ve Helime Dursun olay yerinde, Orhan Aktaş da kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

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