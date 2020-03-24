Son dakika: Yatsı ezanının ardından 90 bin camiden koronavirüsle mücadele için dua okundu
Son dakika haberleri... Koronavirüsle mücadele kapsamında yatsı ezanının bitimiyle 90 bin camiden aynı anda dua okundu. Dua, minarelerden vatandaşlara 3 kez okundu. İşte yatsı namazının ardından 90 bin caminin minarelerinden okunan dua.
Koronavirüsle mücadele kapsamında yatsı ezanının bitimiyle 90 bin camiden aynı anda dua okundu. Dua, minarelerden vatandaşlara 3 kez okundu.
DUALAR 2 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR
Yeni tip korona virüs hastalığı (Covid-19) salgını nedeniyle cemaatle namaza izin verilmeyen camilerde dün okunan yatsı namazının ardından dua edildi.
Ezanın bitmesinin hemen ardından minarelerden yükselen duaya o an şehir merkezlerinde, köylerde bulunan vatandaşlar ve esnaflar ile evlerinde ezanı dinleyen vatandaşlar hep bir ağızdan amin dedi.
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Yapılan duada, "Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım." ifadeleri yer aldı.
İŞTE YATSI EZANININ ARDINDAN 90 BİN CAMİNİN MİNARELERİNDEN OKUNAN DUA
Ey bu okuduğumuz ezanların sahibi Yüce Rabbimiz.
Sana sığındık. Kapına geldik.Ellerimizi semaya,dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık.
Peygamberlerin,mazlumların, muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım!
Bizleri umduklarımıza nâil, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım!
Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inâyetini lutfeyle Allah'ım.
Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım!
Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım!
Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım!
İlâhi Ya Rabbi!
Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım!
Ya Rabbi!
Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!
İlâhi Ya Rabbi!
Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım!
Ya Rab!
Bu zor zamanlarda, büyük bir özveri ile gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım!
Bizlere taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme Allah'ım!
Ya Rabbi!
Dünya imtihanımızı kolaylaştır, musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ver Allah'ım!
İlâhi Ya Rabbi!
Dünyada ve ahirette, mahşer gününde mahcup ve mahzun olmaktan cümlemizi muhafaza eyle Allah'ım!
AMİN!
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