Son dakika: Sivas'tan kahreden haber! 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi
Gelen son dakika haberine göre Sivas’ta oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2.katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun düştüğü alanda bulunan oyuncak görenlerin yüreklerini dağladı.
Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.30 sıralarında Diriliş Mahallesinde meydana geldi. Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki çocukları Turan Karakaya, düşen oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2. katından düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, çocuğun düştüğü evde ve apartman bahçesinde inceleme yaptı. Çocuğun düştüğü alanda bulunan oyuncak görenleri duygulandırdı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Vatandaş için konulan dezenfektanı çaldılar
- Operasyondaki time el bombası atacaktı!
- Vatandaş için seferber oldular
- Kan donduran sözler: Ölüme terk edildiler
- Yeni bir çığır açtı! Korona alışverişi...
- Korona alarmı! Test pozitif çıkınca...
- Günlük hayatı kolaylaştıracak yöntemler!
- Uzman isim açıkladı! Korona üç yolla biter
- Ender Saraç açıkladı! Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
- TRT EBA TV canlı izle!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de hangi illerde var?
- Hangi banka kredi borcu erteleme yaptı? Corona virüsü nedeniyle kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- PTT'den emeklilere müjde! 2020 PTT emekli promosyonu ödemeleri ne zaman yatacak? PTT promosyonu nasıl alınır?
- Son dakika: İş Bankası kredi borcu ertelendi mi? İş Bankası kredi kartı ve kredi borçları ertelendi mi?
- Son dakika: Kredi borçları ertelendi mi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ihtiyaç konut kredi borcu ertelendi mi?
- EBA TV canlı yayın izle: İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV ders programı ve frekans bilgileri
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?