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Son dakika: Sivas'tan kahreden haber! 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020
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2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN KAHREDEN ÖLÜMÜ

Gelen son dakika haberine göre ’ta oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2.katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun düştüğü alanda bulunan oyuncak görenlerin yüreklerini dağladı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 11.30 sıralarında Diriliş Mahallesinde meydana geldi. Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki çocukları Turan Karakaya, düşen oyuncağının peşinden giderek 4 katlı apartmanın 2. katından düştü.

Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, çocuğun düştüğü evde ve apartman bahçesinde inceleme yaptı. Çocuğun düştüğü alanda bulunan oyuncak görenleri duygulandırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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