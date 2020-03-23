Artvin'de asansör kapısına sıkışan kadın öldü
Artvin'in Borçka ilçesinde asansör kapısına sıkışan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Borçka Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir apartmanda temizlik yapan Gülperi Akçelik (36) asansöre binmeye çalışırken kapıya sıkıştı.
HAYATA VEDA ETTİ
Bu sırada asansörün hareket etmesi sonucu Akçelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yeri incelmesinin ardından üç çocuk annesi Akçelik'in cesedi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Borçka Cumhuriyet Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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