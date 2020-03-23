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Artvin'de asansör kapısına sıkışan kadın öldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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DEHŞET! GENÇ KADININ ACI SONU!

'in Borçka ilçesinde asansör kapısına sıkışan 3 çocuk annesi 36 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir apartmanda temizlik yapan Gülperi Akçelik (36) asansöre binmeye çalışırken kapıya sıkıştı.

HAYATA VEDA ETTİ

Bu sırada asansörün hareket etmesi sonucu Akçelik, olay yerinde yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri incelmesinin ardından üç çocuk annesi Akçelik'in cesedi, Borçka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. , kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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