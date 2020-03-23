23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.03.2020

Ankara'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı

Ankara’da, Y.Y. koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Hasta, gözetim altına alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kaçan korona şüphelisi, evinden alındı!
Kaçan korona şüphelisi, evinden alındı!
Koronavirüs 27 yıllık komşuları ayıramadı!
Koronavirüs 27 yıllık komşuları ayıramadı!
Veliler uzaktan eğitim döneminde neler yapmalı?
Veliler uzaktan eğitim döneminde neler yapmalı?
İstanbul'da yağmur var sıcaklıklar düşüyor
İstanbul'da yağmur var sıcaklıklar düşüyor
Virüsün yayılmaması için bir adım geri at!
Virüsün yayılmaması için bir adım geri at!
Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu...
Otobüste koronavirüs paniği! Öksüren yolcuyu...
Bakan Selçuk zili çaldı! Tatil bitti şimdi ders zamanı
Bakan Selçuk zili çaldı! Tatil bitti şimdi ders zamanı
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı!
Otobüsten indirip kurşun yağdırdı!
Koronavirüs ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte gerçekler...
Koronavirüs ile ilgili tüm bildiklerinizi unutun! İşte gerçekler...
Bankta oturan yaşlılar neye uğradıklarını şaşırdı
Bankta oturan yaşlılar neye uğradıklarını şaşırdı
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
Koronavirüs bunu da yaptırdı! Köpeğini gezdirmek isteyince...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
İçişleri Bakanlığı video paylaştı! Emniyet yaşlıların yanında...
Daha Fazla Video Göster