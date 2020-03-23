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Ankara'da hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi, evinden alındı
Ankara’da, Y.Y. koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden görevlileri atlatıp, evine gitti. Y.Y., polis eşliğinde sağlık görevlileri tarafından evinden alınarak, ambulansla hastaneye götürüldü. Hasta, gözetim altına alındı.
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