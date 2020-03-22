Son dakika: Asker uğurlamaya koronavirüs engeli
Bursa'da asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri terminal girişlerinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Asker uğurlamaya gelen vatandaşları uyaran ekipler, terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları dağıttı.
İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, Bursa polis ekipleri koronavirüs tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
UYARILARA KULAK ASMADILAR
İçişleri Bakanlığının açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri uyarıda bulundu.
POLİS EKİPLERİNDEN UYARI
Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI
İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulunmuştu.
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