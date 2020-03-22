22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Asker uğurlamaya koronavirüs engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
UYARILARA KULAK ASMADILAR

'da asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri terminal girişlerinde ve içerisinde geniş güvenlik önlemi aldı. Asker uğurlamaya gelen vatandaşları uyaran ekipler, terminal ve çevresinde toplanan kalabalık grupları dağıttı.

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, polis ekipleri tedbirlerini aldı. Asker ailelerine mesafeli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

UYARILARA KULAK ASMADILAR

İçişleri Bakanlığının açıklamasından sonra Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya fırlatanlara polis ekipleri uyarıda bulundu.

POLİS EKİPLERİNDEN UYARI

Polis ekipleri "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz" diyerek uyarılarda bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntüler üzerine, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi uyarısında bulunmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA