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Son dakika: Denizli'de kuru yemiş fabrikasında yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2020
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KURU YEMİŞ FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN!

Son dakika haberine göre 'nin Kale ilçesinde kuru yemiş, ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi -Muğla kara yolu kenarındaki kuruyemiş imalatı yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın yerine Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç ve fabrika sahibi Belediye Meclisi üyesi Kezban Güngören de geldi.

Kuruyemiş, ve bakliyat üzerine üretim yapan fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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