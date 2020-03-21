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Burdur’da '14 gün kuralı'na uymayan 12 kişiye para cezası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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KURALA UYMAMANIN BEDELİNİ ÖDEDİLER!

'da koronavirüs tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 12 kişiye para cezası kesildi.  12 kişiye, kişi başı 498 lira idari para cezası verildi.

Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından döndükten sonra evlerinde geçirmeleri gereken sürede kendilerini izole etmeyip dışarı çıkanlara yönelik çalışma yapıldı.

498 LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerde, uyarıları dikkate almadığı tespit edilen 12 kişiye, kişi başı 498 lira idari para cezası verildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Yetkililer, küresel bir sorunla mücadele edildiğinden vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.

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