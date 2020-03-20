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Son dakika: İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi Sivas'a getirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
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İDLİB ŞEHİDİNİN NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında şehit olan Piyade 'ın (25) cenazesi askeri uçakla 'a getirildi.

Şehidin cenazesini taşıyan , gece saatlerinde Nuri Demirağ Havaalanı'na indi.

Şehidin cenazesini, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İdris Tataroğlu ile yakınları karşıladı.

Şehidin annesi Fadime, babası Hüseyin Nayir'i yetkililer ve yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi cenaze aracına konularak konvoy eşliğinde Yukarı Tekke Mezarlıklar Müdürlüğü morguna götürüldü.

Nayir'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliği'nde yapılacak törenin ardından defnedilecek. AA

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