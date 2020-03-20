Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar yağışı uyarısı | 20 Mart 2020 hava durumu
20 Mart 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mart 2020 Cuma günü hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Tokat, Karaman ve Konya'nın güneydoğu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunun yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BİLECİK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde Toroslar mevkiinin yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman ve Konya'nın güneydoğusunun hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
SİVAS °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu ve kıyı kesimleri hafif yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin hafif yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde hafif yağmur, iç kesimlerinde hafif kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sivas'a şehit ateşi düştü
- Sağlık Bakanlığı online koronavirüs riski internet sayfasını yayına aldı
- Esra Erol'da canlı yayınında büyük yüzleşme!
- Kanamayı durduramayınca doktora gitti!
- O ilde sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
- Sahte genelgeyi yayan FETÖ'cü belli oldu!
- İdlib şehidinin naaşı memleketine getirildi
- Terör soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
- Sahtekarlar! Korona fırsatçıları yakalandı
- Herkesi şoke eden deney! Bıçağı 1000 derece ısıttı ve...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?
- YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?
- ÖSYM'den YKS açıklaması! 2020 YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS geç başvuru ücreti para yatırma hangi bankaya?
- TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- MEB son dakika: Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı mı? 20 bin öğretmenlik tercih sonuçları sorgulama