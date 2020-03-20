Koronavirüs nedeniyle işleri düşen taksi sürücüleri plaka ücretlerinin inmesi için eylem yaptı
Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de 359 vakaya rastlanan koronavirüs nedeniyle sosyal hayat değişirken bu değişimden olumsuz etkilenen ve işlerinde düşme yaşayan taksi sürücüleri, plaka sahiplerinin aldıkları ücretlerde indirime gitmeleri için eylem yaptı.
Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde korona virüs nedeniyle işlerinin düştüğünü söyleyen taksiciler, taksi plaka sahiplerinin kendilerinden aylık olarak aldıkları ücretleri düşürmedikleri ve kazanç sağlayamadıklarını gerekçe göstererek konvoy halinde eylem yaptı. Eylemde taksicilerin 1 metre mesafeli durmaları dikkat çekerken sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış yapıldı.
1 METRE MESAFE KURALINA UYDULAR
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs vak'alarının Türkiye'de de görülmesinin ardından birçok iş yeri çalışanlarına geçici süreliğine izin vermişti. Vatandaşların dışarı çıkmaması ve yolların sokakların boş kalmasıyla ticari taksilerin müşterileri azaldı. Müşteri bulamayan ticari taksi sürücüleri taksi plakası ve taksi sahiplerinin aylık ücretleri indirmemesi nedeniyle Esenyurt ve Beylikdüzü çevresinde eylem yaptı. Yaklaşık 200 taksi konvoy oluşturup kornalar çaldı. Beylikdüzü'nde Pazar alanında toplanan taksi sürücülerinin virüs tehlikesine karşı 1 metre mesafe ile durmaları istendi. Sürücüler, eylemleri sonrasında sağlık çalışanlarına moral amaçlı alkış tuttu.
"BU KRİZİ HEP BİRLİKTE ATLAMAK PAYLAŞMAK İSTİYORUZ"
Eylem sonrası konuşan taksi sürücülerinden Yunus Başbuğa, aylık 9 bin lira ticari taksi plaka kirası yatırdıklarını ifade ederek, "Şoför kendi sigortasını yatırıyor kurtarmıyor kendisini ve 3 durakta çalışıyorlar. Günlük 25 lira 75 liraya kadar duraklara veriyorlar. Ayrıca araç sahibi de 550 lira istiyor araç sahibi de bu parayı Centerlara plaka sahiplerine veriyorlar. Buradaki amacımız kazanç varsa herkes kazansın zarar varsa sıkıntı varsa herkes o sıkıntıyı çeksin. Bu genel bir sıkıntı. Bu krizi hep birlikte atlamak paylaşmak istiyoruz.Şoförler para kazanmak için adeta yarışıyor. Araçlarla yarışıyor kaza riski artıyor. Ayrıca kaza yaptığı zaman araç masrafını şoför karşılıyor" dedi.
"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASINI RİCA EDİYORUZ"
Plaka sahibi Ümit Özer ise öğleden sonra taksiyi kullanan şoförlerinden para talep etmediğini ifade ederek, "Burada duran şoför arkadaşlarımız benim aracımdan çalışan arkadaşlar kadar şanslı değil. Bu saat olmuş ceplerinde 50-60 lira para var. Bu arkadaşlar sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olmaya başladılar. Bunlar parayı ceplerinden veriyorlar. Herkesin elini taşın altına koymasını rica ediyoruz. Allah'ın izniyle bu günleri de atlatacağız." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sahte maske ve dezenfektanı anlamanın en kolay yönetimi!
- Zonguldak'ta ilginç olay! Müşteri hapşırdı ortalık karıştı
- İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- Miraç Kandili ne zaman?
- Bu görüntüler az önce geldi! Ekipler alarmda...
- Koronavirüs ekmekten bulaşır mı? Uzma isim anlattı
- Türkiye koronayı konuşurken...Ölü sayısı 21'e çıktı
- Havadaki inanılmaz değişim!
- Kına yakmak virüsten korur mu?
- Korona hakkında doğru bilinen yanlışlar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyanet 2020 kandil günleri: Yarın kandil mi? 21 Mart Cumartesi yarın ne kandili var?
- 20 Mart mazot gübre desteği yattı mı? 2020 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Son dakika: 2020 Fındık desekleme parası yattı mı? TC kimlik no 0, 2, 4, 7, 6, 8 fındık destek ödemeleri ne zaman?
- Son dakika: Tokat Niksar'da korkutan deprem! 20 Mart Kandilli son depremler
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!