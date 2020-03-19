İstanbul’da sokak ortasında dehşet! Önce kurşun yağdırdı sonra kafasına sıktı
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir şahıs, sokak ortasında bir kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kadın ve yoldan geçen bir vatandaş, yaralandı. Silahlı saldırgan daha sonra silahla kendisini kafasından vurarak ağır yaralandı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre saplantılı şekilde aşık olduğu bir kadınla sokak ortasında tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmada şahıs silahına davranarak kadına kurşun yağdırdı. Kadın ayağından vurulurken, o sırada yoldan geçen bir vatandaş da kurşunun isabet etmesiyle ayağından yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Silahlı saldırgan daha sonra silahı kendi kafasına doğrultup ateş ederek kendisini ağır yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"KADIN YERDE YATIYORDU"
Olayı gören bir vatandaş, "Sabah 4-5 el silah sesi duyduk. Ben cama çıktım, kadın yerde yatıyordu, bağırıyordu.
KENDİ KAFASINA ATEŞ ETTİ
Adam bir el daha ateş etti, ardından kendi kafasına doğru ateş etti. Sonra polisi ambulansı aradık 3 yaralı vardı" dedi.
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