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İzmir'de silahlı şahıs alarmı! AVM boşaltıldı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2020 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020
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İZMİR'DE HAREKETLİ ANLAR! AVM BOŞALTILDI

'in Bornova ilçesinde elinde silahla 'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Bornova'da bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren erkek şüpheli, rastgele ateş etmeye başladı.

İzmir'de silahlı şahıs alarmı! AVM boşaltıldı İZMİR'DE SİLAHLI ŞAHIS ALARMI! AVM BOŞALTILDI

TESLİM OLDU

Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler, panik yaşarken, ihbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel, dışarı koştu. Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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