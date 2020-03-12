İzmir'de silahlı şahıs alarmı! AVM boşaltıldı...
İzmir'in Bornova ilçesinde elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. İçeriden silah sesleri gelirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Bornova'da bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Pompalı tüfekle alışveriş merkezine giren erkek şüpheli, rastgele ateş etmeye başladı.
TESLİM OLDU
Mağazalarda çalışanlar ve müşteriler, panik yaşarken, ihbar üzerine alışveriş merkezine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çoğu müşteri ve personel, dışarı koştu. Elindeki pompalı tüfekle bir süre alışveriş merkezinde dolaşan şüpheli, Bornova Emniyet Müdürü Gülden Türkal tarafından ikna edilerek, teslim oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Türkal ve diğer polislerin alışveriş merkezinden çıkardığı şüpheli, gözaltına alınırken, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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