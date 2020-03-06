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Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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İSTANBUL'DA FECİ KAZA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Son dakika haberine göre; Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Sancaktepe'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika haber... İstanbul'da feci kaza! Otomobil ve minibüs çarpıştı 12 kişi yaralandı |Video İSTANBUL'DA FECİ KAZA! OTOMOBİL VE MİNİBÜS ÇARPIŞTI 12 KİŞİ YARALANDI |VİDEO

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.





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