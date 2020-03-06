Son dakika: İstanbul Sancaktepe'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Son dakika haberine göre; İstanbul Sancaktepe'de otomobille minibüs çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İstanbul Sancaktepe'de hatlı minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.









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