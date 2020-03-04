Sivas'ta yürekleri ağza getiren kaza!
Giriş Tarihi: 04.03.2020
Sivas’ın Gemerek ilçesinde Sivas Kayseri Karayolunda meydana gelen trafik kazasında köpeğe çarpmamak için aracın direksiyonunu kıran sürücü takla attı.
Kaza, Kayseri-Sivas karayolu, Sivas'ın Gemerek ilçe geçişinde meydana geldi. Kazada, B. E. yönetimindeki 58 BN 443 plakalı otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmamak için aracıyla manevra yaptı. Araç refüjlara çarparak takla attı. Kaza sonrası sürücü B.l E.hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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