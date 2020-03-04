04 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Sivas'ta yürekleri ağza getiren kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
SİVAS'TA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

’ın Gemerek ilçesinde Sivas Karayolunda meydana gelen trafik kazasında için aracın direksiyonunu kıran sürücü .

, - karayolu, Sivas'ın Gemerek ilçe geçişinde meydana geldi. Kazada, B. E. yönetimindeki 58 BN 443 plakalı otomobil önüne çıkan için aracıyla manevra yaptı. Araç refüjlara çarparak . Kaza sonrası sürücü B.l E.hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü 112 ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN