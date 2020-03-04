Metrobüsü karıştıran taciz skandalı! Bir kadın çığlık atınca...
Metrobüste yolculuk yapan kadını taciz ettiği iddia edilen kişi yolcular tarafından dövüldü. Vatandaşların elinden kurtarılan şüpheli, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.
Metrobüste ayakta yolculuk yapan bir kadın, arkasında duran kişinin kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla bağırmaya başladı. Kadın, kendisini taciz ettiğini iddia ettiği kişiye tepki gösterirken, bazı yolcular ilk olarak olayı anlamaya çalıştı.
Yaşanan tartışmada, diğer yolcuların tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi kadından uzaklaştırdı. Metrobüsün Sefaköy durağında durmasıyla birlikte şüpheli hızlıca metrobüsten indi.
Şüphelinin kaçtığını gören yolcular peşinde inerek, tekme ve tokatlarla ona saldırdı. Feci dayak yiyen şüpheli, polis olduğunu belirten bir kişi ile güvenlikçiler tarafından vatandaşların elinden alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Vatandaşların elinden kurtarılan şüpheli, bir süre güvenlik kulübesinde tutuldu. Taciz edildiğini iddia eden kadın şikayetçi olmadığını ifade etmesi üzerine şüpheli, vatandaşların olay yerinden ayrılmasıyla serbest bırakıldı.
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