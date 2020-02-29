Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre İDO ve BUDO, Marmara bölgesini etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti. Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. İzmir'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor.

Marmara bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 29 Şubat günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nde (İDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 09:30 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: Saat 08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, saat 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi, saat 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi, saat 14.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.

FETBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.