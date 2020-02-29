Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! | 29 Şubat 2020
Son dakika haberi... 29 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada İstanbul ve bu iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. vatandaşlar sağanak yağışa ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması konusunda ikaz edildi. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 29 Şubat 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya'nın doğu ve Konya'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Marmara'nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın; Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Konya'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yağışların; güney ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimi fazla dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmurlu, yağış alan diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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