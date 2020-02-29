Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Feribot ve vapur seferlerine fırtına engeli
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Son dakika haberine göre Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. İzmir'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri yapılamıyor.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.
İZMİR'DE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.
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