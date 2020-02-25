25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Ünlü iş adamı Ali Armağan’ın villasında intihar şoku

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
ÜNLÜ İŞ ADAMININ VİLLASINDA İNTİHAR

Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı 'ın villasında silah sesi duyuldu. Olay yerine gelen ekipler evdeki kişinin ettiğini tespit etti. Ali Armağan ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Sarıyer'de ünlü işadamı 'a ait lüks villada bir kişi silahla etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar eden kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü iş adamı Ali Armağan’ın villasında intihar şoku ÜNLÜ İŞ ADAMI ALİ ARMAĞAN’IN VİLLASINDA İNTİHAR ŞOKU

SAĞLIK EDİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.

AİLESİ YIKILDI

Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken intihar eden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN