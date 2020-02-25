Ünlü iş adamı Ali Armağan’ın villasında intihar şoku
Petline Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Armağan'ın villasında silah sesi duyuldu. Olay yerine gelen ekipler evdeki kişinin intihar ettiğini tespit etti. Ali Armağan ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.
Sarıyer'de ünlü işadamı Ali Armağan'a ait lüks villada bir kişi silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar eden kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
SAĞLIK EDİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olay, Sarıyer, Bahçeköy, Doğanbey Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lüks bir site içerisinden silah sesi gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, villaya girdiği anda bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını görerek hemen müdahalede bulundu. Ancak yapılan müdahaleler sonuçsuz kalırken, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.
AİLESİ YIKILDI
Acı haberi alarak olay yerine gelen Ali Armağan ve ailesi zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken intihar eden kişinin kimliğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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