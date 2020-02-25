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Mersin’de ilaçlama yapılan okulda 17 öğrenci zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
LİSEDE PANİK! SİRENLER ÇALDI, 17 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Silifke ilçesinde, İlker Eren Çevik Anadolu Lisesi’nde yapılan rögar ilaçlaması sırasında 17 öğrenci zehirlendi. alarmının da çaldığı okul, bugün tatil edildi.

tarafından okulun rögarlarında ilaçlama çalışmaları yapıldı. Rögarlardan giren ilacın okul tuvaletlerindeki havalandırmalardan yayılması üzerine aralarında astım hastası da olan 17 öğrenci etkilendi.

Mersin’de ilaçlama yapılan okulda 17 öğrenci zehirlendi MERSİN’DE İLAÇLAMA YAPILAN OKULDA 17 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

OKUL TATİLDİ

Okula yayılan dumanın ardından alarmının çalmasıyla sınıflardan çıkan bazı öğrenciler de baygınlık geçirdi. Okul yönetiminin ihbarı üzerine gelen 112 sağlık ekipleri öğrencilere ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslara alınan öğrenciler Silifke Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı. Okul bugün bir gün süreyle tatil edildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Silifke Müdürü Şerafettin Çiftçi, okulda ilaçlama yapıldığı sırada 17 öğrencinin etkilendiğini, ilk müdahalenin okul içinde yapıldığını ve hastanede tedavilerinin sürdüğünü belirtti. Çiftçi, "Şu an için endişe edecek bir durum yok. 17 öğrenci kısa zamanda hastanelerden taburcu edilecek" dedi.

VELİ TEPKİ GÖSTERDİ

Öğrencilerin zehirlendiğini, aralarında kendi oğlunun da bulunduğunu belirten bir veli, ilaçlamaların hafta sonları yapılması gerektiğini belirterek duruma tepki gösterdi.

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