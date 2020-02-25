İstanbul’da iş yerine girip 2 kadının ellerini ve ağızlarını bantlayan İran uyruklu gaspçılar yakalandı
İstanbul’un Fatih ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Maskeli, silahlı 3 İranlı, iş yerine girip 2 kadın çalışanın ağzını ve ellerini bantladı. Bir miktar para ile laptopu alarak kaçan gaspçılardan 2’si, kadınlardan birinin kurtulup bağırması üzerine mahalleliler tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.
Olay, saat 17.15 sıralarında Laleli Selimpaşa Sokak üzerinde bulunan hanın 3'üncü katındaki tekstil ihracatı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli silahlı ve bıçaklı 3 kişi iş yerine gelerek, elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı.
MAHALLELİ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ
Bu sırada içeri giren erkek çalışanı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop bilgisayar, cep telefonu ve kasadaki bir miktar parayı gasp ederek kaçmaya başladı. Bağlı bulunan kadınlardan biri kurtularak pencereden dışarıya doğru bağırdı. Bunu duyan mahalleli, kaçan şüphelilerin önünü kesti.
YERE DÜŞTÜ YAKAYI ELE VERDİ
Vatandaşlar, şüphelilerden birini çelme takarak yere düşürdü. Yere düşen şüpheli ile bir arkadaşı daha vatandaşlarca yakalandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar, gasp şüphelilerini darp etti. Sağlık ekipleri, yaralı çalışan ile gasp şüphelilerini hastaneye kaldırdı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine 2 şüpheliyi teslim etti. Polis, kaçan 3'üncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
İŞ YERİ ÇALIŞANI AĞIR YARALI
Polis merkezine götürülen şüphelilerin İran uyruklu oldukları, gasp edilen iş yerinin de İranlılara ait olduğu, sandalyeye bağlanan kadın ile silahla yaralanan çalışanın da aynı ülke vatandaşları oldukları tespit edildi. Bıçakla ağır yaralanan Reşit P.'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
KAÇMA ANLARI KAMERADA
Şüphelilerin gasp olayının ardından kaçma çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak kaçmaya çalışan şüphelilerden birine vatandaşların çelme takıp düşürmesi, diğerini yakalamaları görülüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da zincirleme kaza!
- Görenlerin yüreği kaldırmadı! Araba bu hale geldi
- Sudan alkol çıktı! Sınava giren öğrenci şok
- Gören gözlerine inanamadı! Dehşete düşüren görüntü...
- İşte Fatih Sultan Mehmet'in gerçek resmi! Çok şaşıracaksınız!
- Adana'ya şırdan yetmedi!
- Yıllardır telsiz başında nöbette
- Devlerin kapışması görenleri şoke etti! Sonu inanılmaz...
- Diyarbakırlı ustadan büyük başarı! ABD'den ayağına geliyorlar
- Dikkat! Bu kan grubuna sahip olan kanser riski taşıyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
- Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
- TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!
- meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Çalışan annelere en az 9299 TL müjdesi! Çocuk parası, doğum yardımı, süt parası nasıl alınır?
- Koronavirüs nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunma yolları nelerdir?
- TOKİ ödemeleri nasıl yapılacak? 2+1 ve 3+1 konutlarda kaç taksit olacak? TOKİ ev fiyatları ne kadar?
- ÇAYKUR’dan Rize – Trabzon – Artvin’de 830 işçi alımı… ÇAYKUR işçi alımı başvuru şartları nelerdir?