İstanbul’da iş yerine girip 2 kadının ellerini ve ağızlarını bantlayan İran uyruklu gaspçılar yakalandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Maskeli, silahlı 3 İranlı, iş yerine girip 2 kadın çalışanın ağzını ve ellerini bantladı. Bir miktar para ile laptopu alarak kaçan gaspçılardan 2’si, kadınlardan birinin kurtulup bağırması üzerine mahalleliler tarafından yakalandı. Diğer şüpheli ise her yerde aranıyor.

Olay, saat 17.15 sıralarında Laleli Selimpaşa Sokak üzerinde bulunan hanın 3'üncü katındaki tekstil ihracatı yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli silahlı ve bıçaklı 3 kişi iş yerine gelerek, elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye bağladı.

MAHALLELİ, KAÇAN ŞÜPHELİLERİN ÖNÜNÜ KESTİ

Bu sırada içeri giren erkek çalışanı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop bilgisayar, cep telefonu ve kasadaki bir miktar parayı gasp ederek kaçmaya başladı. Bağlı bulunan kadınlardan biri kurtularak pencereden dışarıya doğru bağırdı. Bunu duyan mahalleli, kaçan şüphelilerin önünü kesti.

YERE DÜŞTÜ YAKAYI ELE VERDİ

Vatandaşlar, şüphelilerden birini çelme takarak yere düşürdü. Yere düşen şüpheli ile bir arkadaşı daha vatandaşlarca yakalandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar vatandaşlar, gasp şüphelilerini darp etti. Sağlık ekipleri, yaralı çalışan ile gasp şüphelilerini hastaneye kaldırdı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine 2 şüpheliyi teslim etti. Polis, kaçan 3'üncü şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İŞ YERİ ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Polis merkezine götürülen şüphelilerin İran uyruklu oldukları, gasp edilen iş yerinin de İranlılara ait olduğu, sandalyeye bağlanan kadın ile silahla yaralanan çalışanın da aynı ülke vatandaşları oldukları tespit edildi. Bıçakla ağır yaralanan Reşit P.'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAÇMA ANLARI KAMERADA

Şüphelilerin gasp olayının ardından kaçma çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koşarak kaçmaya çalışan şüphelilerden birine vatandaşların çelme takıp düşürmesi, diğerini yakalamaları görülüyor.